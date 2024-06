Il giornalista Alfredo Pedullà, sul proprio sito ufficiale ha effettuato una panoramica sul calciomercato della Fiorentina analizzando le situazioni di vari nomi papabili in ottica viola.

‘Valutazione alta per Brescianini, piace Vranckx ma non a 10 milioni, e Zaniolo…’

“Fausto Vera è stato scartato, Brescianini intriga ma la valutazione è troppo alta e potrebbe finire fuori dai radar. Piace il centrocampista Aster Vranckx, ex Milan in uscita dal Wolfsburg, ma non certo a 10 milioni. Quanto a Nicolò Zaniolo la Fiorentina si è messa in fila per il prestito aspettando la decisione del Galatasaray. C’è anche l’Atalanta, che farà la Champions e vuole mantenere il vantaggio. Zaniolo non ha espresso gradimenti per l’uno o per l’altro club, andrebbe ovunque pur di tornare in Italia. Si tratta di una richiesta di Gasperini e di un gradimento della Fiorentina che prima, però, deve trovare una soluzione per Ikoné (lui stesso ne ha parlato proprio oggi, come potete leggere qui ). Quanto a Bonaventura nei prossimi giorni ci sarà un incontro per trovare la quadratura sul rinnovo dopo lo stand-by dei giorni scorsi”.

‘Sull'americano Tessmann ci sono Fiorentina e Atalanta’

“Tanner Tessmann è stato uno dei protagonisti della promozione del Venezia. Centrocampista americano classe 2001 dalle grandi qualità, valutazione di 6-7 milioni, sondato da diversi club per le sue caratteristiche. Possiamo dire che anche la Fiorentina è su Tessmann, in compagnia dell’Atalanta e non solo, aspettando la decisione definitiva del Venezia”.