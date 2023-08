Visita a sorpresa dell'entourage di un centrocampista della Fiorentina al Viola Park

Non solo gli arrivi a Firenze con le visite mediche per Nzola e Christensen, in tarda mattinata sono arrivati al Viola Park anche gli agenti di Rolando Mandragora, Stefano Antonelli e Luca De Simone, in compagnia del padre del centrocampista della Fiorentina, Giustino.

La visita dell'entourage è servita per aggiornarsi sulla situazione del giocatore a fronte dei nuovi arrivi in mezzo al campo, con l'ex Juventus che nella scorsa stagione ha fatto ampiamente parte delle rotazioni a centrocampo di Italiano. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.