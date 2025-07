La Nazione: Quant'è difficile convincere Kessie e il piano B è...

Due le pagine riservate alla Fiorentina che troviamo all'interno de La Nazione.

Pagina 4

Il tema principale è: “Nuovi innesti senza fretta Solida, affidabile e pronta Pioli ha già la sua squadra”. Sottotitolo: “Modulo, schemi e uomini: una preparazione estiva senza lo stress degli affari Club e allenatore hanno acceso la nuova stagione come non succedeva da tempo”. In taglio basso: “La parabola di Barak, il talismano”.

Pagina 5

Sul mercato: “Beltran-Flamengo, lavori in corso Rinnovo di Kean: le ore della verità". Sottotitolo: “In entrata, difficile convincere Kessie a lasciare l'Arabia. Il piano B è la pista Sohm, ma è tutto pronto”. In taglio basso: “De Gea si gode la maglia viola e promuove Martinelli”.