Dopo l'impegno di domani sera in Slovenia contro il Celje, la Fiorentina inizierà il rush finale del suo campionato per tentare di irrompere nelle zone europee. Lo farà domenica, al Franchi, contro il Parma, attualmente 16ma a 27 punti, appena 3 lunghezze di vantaggio sull'Empoli terzultimo.

Sfida di fondamentale importanza per entrambe le compagini: tuttavia, la Fiorentina dovrà fare i conti con l'assenza per squalifica del suo allenatore. Palladino, infatti, ha rimediato un'espulsione nel finale di partita contro il Milan e per questo, per la seconda volta in stagione, ci sarà il suo vice Citterio alla guida dei viola. Curiosità: per il Parma di Chivu questa sarà la seconda partita consecutiva contro un'avversaria “orfana” del suo tecnico, in quanto anche Inzaghi era squalificato nel 2-2 del Tardini alla scorsa giornata.