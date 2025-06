Dall'Argentina raffreddano il ritorno di Beltran: "Se lascia la Fiorentina vuole rimanere in Europa"

Il giornalista argentino ed esperto di calcio sudamericano César Luis Merlo ha parlato a Picado TV del possibile futuro di Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina il cui futuro è al momento in bilico in attesa di conoscere chi sarà il prossimo allenatore gigliato.

Merlo ha informato di come la priorità del giocatore, nel caso dovesse dire addio alla Fiorentina, è quella di rimanere nel calcio europeo, allontanando di fatto l'interesse del River Plate che starebbe spingendo per un suo ritorno in patria. Il giornalista ha poi aggiunto che al momento, il River non ha avuto contatti diretti con l'entourage di Beltran.