Il difensore ex Fiorentina Daniele Ghilardi è ormai un nome molto chiacchierato in ambito viola. Ma perché? Per la clausola di rivendita del 50% del cartellino che il club possiede nell'affare con l'Hellas Verona, che adesso è puntato da varie società per aggiudicarsi il classe 2003. C'è forte il Real Betis, che però ultimamente sta tentennando. E qui nasce la novità.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma avrebbe sorpassato il Betis per Daniele Ghilardi. Assalto, dunque, da parte dei giallorossi per il centrale difensivo del Verona, per il quale è arrivata una prima offerta da 10 milioni di euro. I gialloblù riflettono.