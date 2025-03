La Fiorentina presenta ufficialmente ricorso per la coreografia della Curva Fiesole contro la Juventus. La situazione

Le settimane successive a Fiorentina-Juventus 3-0 sono state caratterizzate dal “caso” Curva Fiesole, multata dal giudice sportivo con 50mila euro a seguito della coreografia contenente “Juve M***a”, ritenuta eccessiva. Inoltre è stata diffidata la Curva Fiesole (luogo fisico), mentre i tifosi sono spostati in Ferrovia.

La Fiorentina presenta ricorso

Adesso la Fiorentina si è mossa in difesa dei propri tifosi: ha preso ufficialmente la decisione di fare ricorso. L'obiettivo è quantomeno ridurre, se non annullare del tutto la sanzione e la diffida ricevute. I precedenti, infatti, non hanno mai visto provvedimenti del genere. Adesso? Si palla all'eventuale ammissibilità di ricorso, per una decisione definitiva si dovranno aspettare circa dieci giorni.