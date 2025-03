Sirigu: "Il calcio è in debito con la Fiorentina, adesso è il momento di vincere la Conference. Contro il West Ham fu assurdo"

Salvatore Sirigu, ex portiere viola, ha parlato ai media al Franchi dopo il match del Pepito Day. Queste le sue parole:

“L'ultima volta che ero stato al Franchi ci ho rimesso un tendine, è stata una vittoria uscirne sano. Sono contento di essere qui, sono molto affezionato alla Fiorentina. È bello vedere cosa questi giocatori hanno lasciato ai tifosi, è un qualcosa che va oltre il calcio. Conference? Ora è il momento di vincere. Contro il West Ham fu surreale. Non è nemmeno che la Fiorentina abbia vinto immeritatamente, quindi il calcio è in credito con lei. Non è facile arrivare in finale, ma spero sia la sua competizione quest'anno”