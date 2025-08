UFFICIALE: Un giovane difensore della Fiorentina si trasferisce in Puglia. Giocherà in Serie D

Il difensore centrale classe 2007 della Fiorentina Lorenzo Biagioni è passato ufficialmente al Manfredonia. L’ex capitano dell’Under 18 gigliata si trasferisce in Puglia, e giocherà col club di Serie D.

Un lungo contratto con la Fiorentina

Biagioni farà esperienza alla corte di mister Luigi Pezzella, dopo aver vestito la maglia di Under 17 e Under 17 viola e indossato anche quella della nazionale italiana Under 15 e 16. Il giocatore toscano ha un contratto fino al 30 giugno 2028 con la Fiorentina.