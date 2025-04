L'ex viola Marco Nappi è intervenuto a Radio Bruno per parlare dell'attuale situazione in casa Fiorentina, tra il match contro il Parma e alcuni singoli a disposizione di Palladino. Queste le sue parole: "Contro il Parma non era facile, loro devono salvarsi. La Fiorentina veniva da 6 risultati utili consecutivi e ha trovato continuità dopo un periodo negativo. Ora serve pensare alla Conference League e al passaggio del turno. Non sarà facile nemmeno contro il Celje visti i tanti squalificati.

Kean? Sta facendo un campionato strepitoso. La Fiorentina cercava da tempo un bomber e finalmente l'ha trovato. Gudmundsson a me piace tantissimo, a Genova era impressionante. Ma ha bisogno di libertà, cosa che Palladino non gli dà ingabbiandolo con movimenti che non può fare. Deve giocare a modo suo. Beltran? Giocatore anonimo, non mi piace granché. Su Zaniolo serve farsi qualche domanda. Se uno come lui non riesce a imporsi da nessuna parte forse il problema è il suo. Poteva fare grandi cose, ma ci deve essere un problema di base".