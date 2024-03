I convocati dell'Atalanta: Gasperini è sereno, non manca nessuno. Varietà importante di soluzioni offensive contro la Fiorentina

Gasperini ne porta 24 per Atalanta-Fiorentina, gara in programma domani con fischio d’inizio per le 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Non risultano defezioni dell'ultim'ora, per cui vi riportiamo la lista integrale dei convocati, mettendo l'accento sui giocatori più pericolosi della rosa della Dea:

Adopo Michel (25)

Bakker Mitchel (20)

Carnesecchi Marco (29)

De Ketelaere Charles (17)

de Roon Marten (15)

Djimsiti Berat (19)

Éderson (13)

Hateboer Hans (33)

Hien Isak (4)

Holm Emil (3)

Kolašinac Sead (23)

Koopmeiners Teun (7)

Lookman Ademola (11)

Miranchuk Aleksey (59)

Musso Juan (1)

Palomino José Luis (6)

Pašalić Mario (8)

Rossi Francesco (31)

Ruggeri Matteo (22)

Scalvini Giorgio (42)

Scamacca Gianluca (90)

Toloi Rafael (2)

Touré El Bilal (10)

Zappacosta Davide (77).