Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa all’antivigilia della sfida chiave contro il Milan a San Siro, vero e proprio scontro per l'Europa per la squadra viola.

“Ringrazio il presidente Commisso per ciò che fa per noi e di essere presente oggi, sono onorato di averlo qua. In questo periodo abbiamo trovato automatismi, cambiando sistema di gioco, lavorando sui nostri valori tecnici e fisici. Abbiamo avuto un momento di difficoltà tra gennaio e febbraio, poi grazie alla mentalità della squadra e ai valori del gruppo ne siamo venuti fuori. Ho visto un buon Milan ieri e mi aspetto una partita difficile, ci confronteremo con una squadra forte. Hanno grandi valori, sono costruiti per entrare tra le prime quattro, sono molto attrezzati e hanno fatto un ottimo mercato a gennaio”.

“Ce la siamo giocata con l'Inter a San Siro fino all'ultimo, perdendo di misura, lo stesso col Napoli. A Verona ci mancano punti, abbiamo fatto un passo falso. Vogliamo migliorare il trend fuori casa e sabato ci sarà la prima occasione. Colpani è in fase di ripresa, dovrebbe rientrare la prossima settimana. Gosens ha ancora fastidio al ginocchio ma vediamo di recuperarlo per sabato e speriamo di farcela. Il percorso da inizio anno è stato ottimo, abbiamo dato nuova identità e principi, a ottobre novembre abbiamo raggiunto un picco massimo di espressione e risultati, poi abbiamo avuto un periodo di difficoltà. Credo che i valori siano venuti fuori, non è scontato gestire le difficoltà e siamo stati bravi, dai giocatori alla società".