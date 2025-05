Amorim con il budget limitato per l'estate, ma Kean potrebbe essere l'opzione "low-cost" per il Manchester United

Su Moise Kean ci sono gli occhi dei grandi club europei. Tra questi sembra esserci anche il Manchester United, fresco di batosta in Europa League dopo la finale persa contro il Tottenham. I Red Devils di Amorim vogliono prendersi la propria rivincita e tornare grandi dopo stagioni complicate.

Per farlo, però, Amorim ha un budget per il mercato estivo di “soli” 100 milioni di sterline e diversi reparti da rinforzare. Tra questi c'è anche l'attacco e il nome di Kean sarebbe tornato in ottica United vista la clausola rescissoria da 52 milioni, cifra nettamente inferiore rispetto ad altri possibili profili (Gyokeres ne costa più di 85). E così nei primi 15 giorni di luglio da Manchester potrebbero suonare la carica per provare a convincere l'attaccante viola a tornare in Premier dopo l'avventura all'Everton. Proprio i Red Devils sfideranno la Fiorentina in amichevole 9 agosto. Lo riporta SportMediaset.