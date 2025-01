Martinez Quarta: Al River Plate è rimasta solo un'unica cosa da fare. La Fiorentina passerà all'incasso

Ore frenetiche per la definizione del passaggio di Lucas Martinez Quarta dalla Fiorentina al River Plate.

Colmare il gap

Siamo arrivati ad un punto in cui, il club argentino è chiamato a colmare la distanza che c'era tra le parti (tre milioni di euro), venendo incontro alle richieste economiche dei gigliati.

Otto milioni

Non c'è molto spazio di manovra in questo senso: il River dovrà sborsare circa otto milioni di euro per acquistare il difensore centrale. Persiste l'ottimismo sul fatto che la questione si risolverà nelle prossime ore. L'interesse del tecnico della formazione biancorossa, Marcelo Gallardo, è chiaro: vuole reintegrare il giocatore che ha già avuto con sé tra il 2016 e il 2020.