La battaglia dei quinti

Fiorentina-Atalanta sarà una sfida fatta di duelli e confronti in mezzo al campo. Da tenere d'occhio, come sottolinea il Corriere dello Sport, saranno gli esterni delle due squadre, che schiereranno in campo quattro dei “quinti” più in forma di tutta la Serie A: Dodo e Gosens per la Fiorentina, Bellanova e Zappacosta per la Dea.

Nella lente d'ingrandimento del quotidiano c'è in particolar modo Gosens, ex importante di turno, giocatore cresciuto da Gasperini a Bergamo e che, con il ritorno a tutta fascia a Firenze, sembra essere tornato il giocatore che si era visto in nerazzurro. Con la rete contro la Juve il tedesco è arrivato a quattro partite di fila da titolare con almeno un gol o un assist e in questo momento è uno dei migliori esterni del campionato

Ora la sfida più dura, sia per Palladino che per Gosens, contro il loro maestro. Perché anche il tecnico viola da più di un mese ha riabbracciato il "gasperinismo": linea a tre e due esterni di passo sulle corsie.