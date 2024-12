Pomeriggio difficile per Fortini, sconfitto dalla Reggiana di Lucchesi. La Salernitana di Amatucci perde contro il Frosinone e si inguaia

Pomeriggio di Serie B con alcuni giocatori viola impegnati

La corsa della Juve Stabia si interrompe dopo 3 vittorie di fila, la squadra del giovane della Fiorentina Niccolò Fortini perde 2-0 a Reggio Emilia, dove si impone la Reggiana del difensore centrale viola classe 2003 Lorenzo Lucchesi grazie a Portanova e Vergara. Al Mapei Stadium entrambi i calciatori gigliati giocano tutta la gara offrendo una buona prestazione. Una vittoria importante per la Reggiana di Lucchesi, che oggi ha agito da centrale di sinistra nella difesa a 4. Dopo due sconfitte di fila, i granata grazie ai tre punti si traggono fuori dalla zona più calda della classifica di Serie B.

Il difensore viola Davide Gentile

Sconfitta per la Salernitana di Lorenzo Amatucci a Frosinone. I ciociari vincono 2-0 grazie alle reti di Kvernadze e Ambrosino nella ripresa. La Salernitana ha giocato tutto il secondo tempo in 10 a causa dell'espulsione di Ghiglione, subendo entrambe le reti nella ripresa. Amatucci è uscito al 74' facendo spazio a Simy, un tempo anche per l'altro viola in Campania, il terzino Davide Gentile. Sconfitta pesante per la squadra granata, che è ora terzultima in classifica. Frosinone che vincendo può respirare, scacciando l'incubo ultimo posto e scavalcando proprio la Salernitana. Tra le fila del Frosinone indisponibili invece sia Filippo Distefano che Fallou Sene, attaccanti della Fiorentina in prestito alla squadra laziale.