Il Manchester United sfida la Fiorentina...Non solo sul campo. I Red Devils voglio strappare un giovane talento alla squadra gigliata

Quella di sabato potrebbe non essere l'unica sfida fra Manchester United e Fiorentina. Il club inglese infatti sembra aver messo gli occhi addosso ad un giovane talento della Fiorentina.

Come riporta Africafoot, i Red Devils sono interessati all’attaccante della Fiorentina U18, Bassidy Sanogo. Classe 2008, proveniente dal Mali, ha giocato l'ultima stagione sotto-età con l'under 18 mettendo a referto 6 gol e 3 assist. Il Manchester United è attirato anche da una scadenza non troppo lontana (giugno 2027), ma non è il solo club sulle tracce di Sanogo: Anche Stoccarda, Hoffenheim, Club Bruges sono interessati al ragazzo.