Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, nonché tifoso viola, ha commentato attraverso un post su Facebook le parole del ministro dello sport Andrea Abodi sul caos scommesse. Il ministro si augurava di non vedere più in nazionale i giocatori coinvolti, questa la replica di Renzi:

“Il Ministro dello Sport Abodi dice che calciatori come Tonali e Fagioli devono essere radiati dalla Nazionale. Ora basta! Questi politicanti non sanno governare e passano il tempo a commentare come fossero al bar. I giocatori colpevoli di aver violato le regole sulle scommesse hanno pagato con una lunga squalifica. Basta con questo giustizialismo da tre soldi: il Ministro faccia il Ministro. Porti soldi al mondo dello sport. E lasci stare questi commenti da influencer: le convocazioni le fa Spalletti, non Abodi”.