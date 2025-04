Un Milan inedito contro la Fiorentina. Conceicao studia l'eventuale centrocampo senza Reijnders. Scalda i motori un esterno destro

Contro la Fiorentina, è previsto un Milan rivisitato. L'impegno infrasettimanale in Coppa Italia lascia strascichi di condizione per la squadra di Conceicao, che potrebbe dover rinunciare a Tijjani Reijnders. Le valutazioni del tecnico portoghese portano a qualche cambiamento.

Conceicao studia il Milan anti-Fiorentina

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la gastroenterite sta tenendo in dubbio le condizioni di Reijnders: eventualmente, senza di lui, non cambia il modulo sempre con due centrocampisti, a girare tra Musah, Bondo e Fofana. Come titolare da esterno destro d'attacco, invece, è atteso Samuel Chukwueze. Una grande sorpresa, visto che il nigeriano ha giocato fin qui solo un centinaio scarso di minuti nel 2025.