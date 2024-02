Una mossa a sorpresa di Italiano per ingabbiare la Lazio?

In tema di probabile formazione della Fiorentina, in tanti (e noi siamo tra quelli) sono concordi sul fatto che i viola stasera giocheranno con il 4-2-3-1 e con Beltran a supporto di Belotti.

Ritorno all'antico

Da tutti si differenzia il Corriere Fiorentino che stamani scrive di una mossa a sorpresa di Italiano per cercare di ingabbiare la Lazio, che sarebbe il ritorno all'antico, ovvero al 4-3-3 con Bonaventura in campo sulla linea mediana e Beltran favorito su Belotti nel ruolo di centravanti.

Dare un senso a questa parte della stagione

“Squadra che non vince si cambia” da questa considerazione si parte per cercare di dare un senso diverso a questa parte della stagione che si preannuncia molto impegnativa per i gigliati.