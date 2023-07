Amrabat allo United? A Manchester hanno altre priorità prima del centrocampista e le cessioni del Liverpool preoccupano i Red Devils

Rimane il Manchester United la squadra in pole per Sofyan Amrabat. I Red Devils, però, non hanno ancora presentato un'offerta alla Fiorentina per il marocchino, che sembra aver già accettato la nuova destinazione. Tuttavia, secondo quanto scrive il Manchester Evening News, la società inglese vorrebbe prima chiudere l'affare con l'Inter per Onana (in dirittura d'arrivo) e cerca un attaccante prima di concentrarsi su altri colpi.

Intanto il Liverpool sta concludendo la cessione di Fabinho in Arabia e ciò preoccupa non poco nell'ambiente United. I Reds dovranno infatti tornare sul mercato alla ricerca di un centrocampista e Amrabat è nella lista dei preferiti. A Manchester, intanto, frenano la possibile partenza di Scott McTominay.