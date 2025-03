A Celje fervono i preparativi per la sfida contro la Fiorentina: aperta una tribuna supplementare (non omologata) e stadio sold out

Sarà lo Stadio Z'dežele a ospitare il quarto di finale di andata di Conference League tra Celje e Fiorentina in 10 aprile. L'impianto situato nella cittadina slovena può contenere circa 13mila spettatori e nelle ultime ore il club aveva annunciato l'apertura della tribuna ovest per i propri tifosi vista l'alta richiesta di biglietti. Il settore non è omologato per le sfide europee, ma la società slovena ha trovato l'accordo con UEFA e Comune per renderla disponibile e aggiungere 6mila posti in più all'impianto (raggiungendo così la capienza massima di 13mila).

Proprio stamani, il Celje ha comunicato la chiusura della vendita online dei biglietti, che sono andati tutti sold out. Un'ultima rimanente parte dei tagliandi sarà disponibile nei negozi fisici a partire da martedì. Sarà dunque tutto esaurito l'impianto di Celje, con diverse centinaia di tifosi viola attesi in Slovenia che riempiranno il settore ospiti.