A Roma succede di tutto e ora c'è anche un dossier contro gli arbitri: nel mirino anche il rigore conquistato da Bove

E' bastato un pareggio in extremis in casa del Tottenham per ridare ossigeno e fiato alle proteste in casa Roma, visto che il ds Ghisolfi ha annunciato per conto dei Friedkin, un dossier contro gli arbitri. Nel mirino ben sette episodi, tra cui anche il rigore concesso alla Fiorentina al Franchi e guadagnato dall'ex Bove, per un'ingenuità evidente di Celik. Un episodio che causò il raddoppio viola, prima del tracollo dei giallorossi.