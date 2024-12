I convocati di Palladino: Gudmundsson c'è! Problemi risolti per Quarta, Adli e... Richardson

Dubbio principale sciolto: Albert Gudmundsson è tornato tra i convocati di Palladino per Fiorentina-Inter e sarà in panchina insieme ai compagni. Una bella carica ulteriore di entusiasmo, anche se l'islandese ha pochi minuti, eventualmente, nelle gambe. Torna come da previsione anche Adli e in gruppo c'è anche Quarta, che era uscito nel finale di gara con il Pafos. Questa la lista completa:

ADLI Yacine, BELTRÁN Lucas, BIRAGHI Cristiano, BOVE Edoardo, CATALDI Danilo, COLPANI Andrea, COMUZZO Pietro, CORDEIRO DOS SANTOS Domilson DODO, DE GEA David, GOSENS Robin, GUDMUNDSSON Albert, IKONE Nanitamo Jonathan, KAYODE Michael Olabode, KEAN Moise, KOUAME Christian, MANDRAGORA Rolando, MARTINELLI Tommaso, MARTÍNEZ QUARTA Lucas, MORENO Matías, PARISI Fabiano, PONGRAČIĆ Marin, RANIERI Luca, RICHARDSON Michael Amir Junior, SOTTIL Riccardo, TERRACCIANO Pietro.