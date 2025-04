La Fiorentina pensa al futuro, e Pradè studia l'ennesimo colpo dal Verona: questa volta si tratterebbe di un ritorno.

Nonostante al momento la Fiorentina conti almeno 5 difensori centrali in rosa, con Valentini in prestito secco al Verona, la dirigenza gigliata continua comunque a sondare il mercato, sondando i migliori profili in circolazione. E secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, in vista della prossima stagione Daniele Pradè, visti i buoni rapporti con il club scaligero, potrebbe attingere dal reparto difensivo a disposizione di Paolo Zanetti.

La Fiorentina mette gli occhi su un centrale difensivo del Verona

Dopo mesi nei bassifondi della classifica negli ultimi mesi i gialloblu hanno iniziato la loro scalata grazie alla coppia Coppola-Gherardi, che in poco tempo sono riusciti a garantire alla squadra quegli equilibri difensivi che hanno reso possibile la risalita. E la Fiorentina avrebbe messo gli occhi proprio su quest’ultimo, classe 2003 ed ex prodotto del settore giovanile gigliato.

Pradè ha un asso nella manica: i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano il direttore sportivo viola avrebbe un asso nella manica: la Fiorentina infatti al momento della vendita si sarebbe riservata il 50% della futura rivendita. Il valore attuale di Ghilardi si aggira attorno ai 10 milioni, ma la clausola in mano al club gigliato potrebbe sicuramente rivelarsi utile in fase di trattativa. Mai come adesso il giovane centrale toscano è vicino a tornare a Firenze.