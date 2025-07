Alla fine dell'allenamento pomeridiano al Viola Park ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina Robin Gosens, terzino sinistro viola rimasto a Firenze dopo il riscatto estivo dall'Union Berlino.

Le parole di Gosens

“Questo ritiro sta andando bene, i tifosi sono tanti e ci danno entusiasmo e stimoli. Stiamo lavorando bene, oggi ho anche vinto in partitella e vincere fa sempre piacere. Ho vissuto tanti ritiri, in Germania e con Gasp ho fatto tanto senza palla, ma i ritiri sono questi. Si soffre, ma si soffre volentieri perché serve una grande preparazione per poi stare bene in campo durante la stagione".

E le dichiarzioni sul gruppo

“Sto provando a portare mentalità, disciplina e quello che ho dentro. Non devo cambiare, è quello che sono. Prima di tutto devo mettere in campo tutto quello che ho, poi devo trasmetterlo agli altri ragazzi”