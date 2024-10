A dir poco desolato Ivan Juric, tecnico della Roma, in sala stampa dopo la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina:

"C'è poco da spiegare, questa squadra in queste 7 partite ha dimostrato sempre grande solidità, pochissimi tiri. Però ci sono state sempre prestazioni convincenti, stasera non ha funzionato niente. Raramente ho vissuto serate di questo tipo nella mia vita. Le sostituzioni dopo mezz'ora? C'è poco da dire, se potevo fare più sostituzioni le avrei fatte. Credo molto in tanti calciatori ma li ho visti spaesati. Tutto quello che abbiamo fatto in 40 giorni non è stato applicato. Capita di subire due gol ma anche se fossimo stati 0-0 sarebbe stato uguale. Non avevo mai visto buchi e distanze così ampie, cose fatte non bene.

Abbiamo parlato tutti insieme, è chiaro che è una squadra che si porta dietro grande frustrazione da tempo, emotivamente è crollata. E' incredibile che ragazzi che tre giorni fa hanno fatto una grande partita con l'Inter, lottando, crollare così. Poi gol regalati alla Fiorentina.

Se qualcosa è mancato alla Roma nelle mie sette partite, è stato essere più animali, più bastardi. Abbiamo fatto prestazioni eccellenti, anche dominando, ma stasera è mancato tutto. Ma tutto. Fase difensiva, offensiva, le distanze, non c'è una cosa da salvare. Non ci è girata neanche male, non possiamo attaccarci a nulla di nulla. Dobbiamo riprendere velocemente tutte le cose fatte nelle partite precedenti, cancellando questa.

Dimissioni? Non ci ho pensato assolutamente, una serata non cambia la mia percezione di 40 giorni. Le altre sono state tutt'altre partite, molto buone, con la mia idea per cui si può crescere ulteriormente. Non ho mai avuto sensazioni negative".