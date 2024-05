Lukaku regala la vittoria a una Roma in 10 con il Genoa: i giallorossi sperano ancora nella Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un gol di Lukaku a una decina di minuti dal termine ha deciso il posticipo serale tra Roma e Genoa: uno stacco di testa determinante nel lasciare i giallorossi al sesto posto e incredibilmente ancora in lizza per la Champions. La squadra capitolina era in 10 da qualche minuto per il rosso a Paredes. Per concretizzare lo scenario servirà una vittoria dell'Atalanta in Europa League e contemporanea quinta posizione degli orobici.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 93, Milan 74, Bologna 67, Juventus 67, Atalanta* 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina* 54, Torino 53, Napoli 52, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Verona 34, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16.

* = una partita da recuperare.