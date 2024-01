Si sofferma anche sulle esigenze di mercato Vincenzo Italiano, in conferenza stampa:

"Abbiamo perso partite che non meritavamo, nelle ultime 4 abbiamo trovato una solidità che ci ha permesso di vincere e alla fine si compensa tutto. Stasera non meritavamo la sconfitta. Nel secondo tempo la squadra ha fatto tutto quello che si doveva fare per trovare il gol ma non l’abbiamo segnato. Davanti siamo in pochi, c’è da aggiungere per creare rotazioni e mi auguro che presto si possa aggiungere.

Il primo tempo? All’inizio andavamo piano, poca qualità, poco ritmo, poi quando si ritorna Fiorentina è giusto recriminare perché è incredibile non segnare in una partita con così tanti episodi. Può capitare questo tipo di sviluppo, sapevamo che il Sassuolo aveva bisogno enorme di fare punti, non siamo riusciti a tenere botta ma siamo entrati pian pianino in partita. Sapevamo che potevamo metterli all’angolo, infatti ho messo un’altra punta per ottenere qualcosa. Il Sassuolo è tutt’altro che facile da battere qui, abbiamo concesso due tiri in porta ma bravi loro perché è capitato anche a noi di non creare molto ma di vincere. Chi vince ha sempre meriti.

Mi ricordo solo il pallone che attraversa tutta l’area di rigore, spesso non abbiamo intuizione per attaccare il primo palo e passare davanti al difensore. Magari si cerca il gol più semplice, aspettando l’errore dell’avversario, che non arriva. E’ un peccato per la Fiorentina che non porta a casa punti e anche per gli attaccanti che non rimpolpano il loro bottino. E’ quella la situazione dove mi arrabbio perché lì si deve fare gol. Poi se si trovano altre giocate da attaccante è un altro discorso. Su 4-5 situazioni create bisogna fare gol.

Gli esterni? Sapevamo da tempo di Kouame, non ci aspettavamo i problemi di Sottil. Abbiamo bisogno di aggiungere qualche caratteristica diversa da quelle che abbiamo.

Il rigorista? Si fermano in 4-5 a battere e la gerarchia è che Gonzalez tira, non avendo mai sbagliato, e in sua assenza chi se la sente. Bonaventura è uno dei giocatori più forti della Fiorentina, può sbagliare".