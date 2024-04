Visita speciale al Viola Park: un ex capitano della Fiorentina assiste all'allenamento assieme a un dirigente suo connazionale

Per le vacanze pasquali, Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, nella città in cui ha giocato per tanti anni difendendo la maglia della Fiorentina e la stessa in cui ha conosciuto la sua compagna di vita. L'ex centrale viola nella giornata di oggi è andato in visita al Viola Park, per la prima volta.

Gonzalo insieme a Burdisso

A fargli da cicerone è stato Nicolas Burdisso, suo connazionale e direttore dell'area scouting della società. I due hanno assistito all'allenamento pomeridiano della Fiorentina, in vista del prossimo impegno di campionato domenica sera a Torino contro la Juventus:

Le immagini dell'allenamento odierno