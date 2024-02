La squadra in trasferta non ha mai vinto col prossimo arbitro. Ma alla Fiorentina è mancato un rigore nella sua unica direzione

La partita tra Fiorentina e Frosinone, in programma a Firenze domenica prossima con inizio alle ore 12.30, sarà diretta da Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

I precedenti con la Fiorentina

C'è un solo precedente con la Fiorentina per l'arbitro abruzzese e risale alla scorsa stagione: Fiorentina-Monza 1-1. In quella circostanza non dette un calcio di rigore ai viola dopo la pressione di Pessina e Marlon su Barak.

…e quelli col Frosinone

Con il Frosinone invece di precedenti ne ha due: Perugia-Frosinone 1-1, l'anno scorso in B, e in questa stagione Lazio-Frosinone 3-1.

Niente vittorie in trasferta

Dodici sono le sue direzioni complessive in A e con lui arbitro la squadra in trasferta non ha mai vinto (7 vittorie per le formazioni di casa e 5 pareggi).