In attesa di goderne sul campo in test più probanti, Edin Dzeko ha fatto il punto a Sportweek sul suo primo mese di Fiorentina e sulla scelta di Firenze, con una metà di ritiro alle spalle:

“Il club sogna in grande e il centro sportivo è tra i top 3 in Europa. Qui si sta alla grande. Ho 39 anni sì, ma mi sento davvero bene. Basterebbe il Viola Park per rispondere: quando mi hanno informato dell’opportunità di venire qui, non ho neppure chiesto consigli ad amici ed ex compagni. Ho vissuto otto anni in Italia, so cosa rappresentano Firenze e la Fiorentina. Sulla città ho sentito tante cose belle ma non ho ancora fatto in tempo a visitarla e cercare casa. Certo, se il centro sportivo è questo… non mi dispiace dormire qui”.

Il presidente Commisso? "Gli ho fatto i complimenti per le strutture che ha realizzato. Mi ha chiamato subito dopo la firma e mi ha stupito per il suo modo di fare. Ama la città e il club, ha investito tantissimo. Nel calcio di oggi è una rarità. Quanti presidente sono ancora così attaccati alle loro squadre? Il suo sogno è lo stesso di chiunque lavori qui: una Fiorentina sempre più grande, si spera vincente".

La mia vita in Italia dopo il calcio? "Dovevo scegliere tra Roma e Milano… ma ora c’è Firenze. Vedremo, ormai in Italia mi sento a casa. I miei quattro figli sono nati qui, io e mia moglie stiamo bene. In Italia ti guardi intorno ed è tutto stupendo. Quanto agli aspetti negativi, avrei bisogno di rifletterci… anzi no: la gente a volte parla un po’ troppo. Chi vede il mio mestiere dall’esterno pensa che sia una pacchia, però non conosce gli sforzi che facciamo prima di andare in campo".

Il mio elisir di giovinezza? "La cura di ogni dettaglio. Dopo che scendi in campo, recuperi più lentamente rispetto a dieci anni fa. Così nascono una serie di programmi di prevenzione: svolgo esercizi prima e dopo l’allenamento, sto attento all’alimentazione, cerco di riposare bene. Certo, con quattro bambini in casa non è una passeggiata. Devo ringraziare mia moglie: quando si avvicinano le partite, lei si prende cura di loro e io dormo da solo".