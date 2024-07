Italiano e la maledizione dei bomber ceduti: l'ex tecnico viola perde ufficialmente Zirkzee

Neanche il tempo di conoscersi perché Joshua Zirkzee era impegnato all'Europeo con l'Olanda e Vincenzo Italiano dovrà già fare a meno dell'attaccante orange: il Bologna infatti l'ha ufficialmente ceduto al Man Utd per 42,5 milioni di euro. Poco meno del 50% dell'importo andrà al Bayern ma per i rossoblù si tratta di una grande plusvalenza, per Italiano invece l'ennesimo centravanti perso sul mercato.