Che esordio della Romania all'Europeo! Ucraina sconfitta, 28 minuti in campo per un'ex meteora della Fiorentina

Finita la prima partita di oggi di Euro 2024, che ha visto protagoniste in campo Romania e Ucraina. Super prestazione della squadra romena, che ha battuto 3-0 la formazione di Rebrov nel gruppo E. I gol portano la firma di Stanciu, Marin e Dragus.

Protagonista per 28 minuti, da subentrato, l'ex meteora della Fiorentina Ianis Hagi, adesso protagonista con i Rangers. Il giocatore è entrato al posto di un ex obiettivo viola e ex Parma Man al 62esimo.