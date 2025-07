Da Sky Sport arrivano nuovi dettagli sulla cessione di Nicolas Valentini all'Hellas Verona. La Fiorentina ha infatti raggiunto l'accordo con il club veneto per il ritorno in gialloblù del difensore argentino.

I dettagli

La formula dell'affare è quella del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni, ma la novità è che nel contratto è presente la percentuale del 50% a favore della Fiorentina sulla possibile futura cessione del giocatore in caso di riscatto da parte del Verona.

Lo stipendio

Sarà il club gialloblù a pagare l'intero stipendio del calciatore, che raggiungerà quest'oggi il ritiro dell'Hellas e continuare la preparazione con il suo vecchio/nuovo club.