E per il ruolo di prima punta, c'è da aspettarsi qualcosa dal prossimo mercato? La Fiorentina non nega di poter valutare un investimento in tal senso, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio: in Supercoppa, al momento, i viola si presenterebbero con il solo Beltran, visto che sia Nzola e Kouame dovrebbero partecipare alla prossima Coppa d'Africa.

Dia un'ipotesi, a patto che…

Le opportunità sul mercato sono ridotte. Ci sarebbe Dia della Salernitana, il quale ha una clausola rescissoria a gennaio di 21 milioni di euro per l’Europa), ma sarebbe un’ipotesi solo se anche lui non venisse convocato in Coppa d’Africa.

Timido sondaggio e pista portoghese

Sul quotidiano sportivo viene riportato anche il timido sondaggio fatto per Simeone, ma il Napoli (che lo valuta 20 milioni) ha lo stesso problema dei viola, in quanto Osimhen risponderà alla convocazione della Nigeria. Inoltre c’è Toni Martinez del Porto, già sondato un anno fa. Il suo cartellino costa oltre i 10 milioni.

Decide Rocco

Un argomento questo del centravanti che verrà approfondito nelle prossime settimane, ma l’input finale lo deve dare il presidente della Fiorentina, Commisso, che sarà di ritorno dall’America nelle prossime settimane.