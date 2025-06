Il giornalista ed ex direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha parlato anche di Fiorentina, della stagione da poco conclusa e delle prospettive future, in un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it.

“Non posso considerare negativamente il lavoro della Fiorentina - ha detto Jacobelli - che ha chiuso sesta e che si è guadagnata la quarta qualificazione europea consecutiva, in una competizione che l’ha vista già due volte finalista. Per ogni club contano tanto le partecipazioni a manifestazioni internazionali, anche minori, perché ti danno in termini di esperienza e di ranking Uefa. Ovvio che andare in Champions o in Europa League sarebbe meglio, ma il percorso gigliato resta positivo”.

E poi: “Sul motivo delle dimissioni, Palladino e Commisso ci diranno, se vorranno, come è andata veramente, considerando che la sera prima il presidente aveva definito Palladino come un figlio per lui”.

Infine: “Con Pioli, comunque, si potrà ripartire alla grande: conosce bene ambiente, tifoseria e città, ha gestito in maniera incredibile, positivamente parlando, la tragedia di Astori. E al Milan ha lavorato benissimo fino all’ultimo, basta guardare cosa hanno fatto i rossoneri, poi, senza di lui”.