L'eliminazione non ferma Beltran, l'attaccante è atteso a Firenze nelle prossime ore: i dettagli del suo rientro

Dopo l'eliminazione di ieri, non senza polemiche, della “sua” Argentina dal torneo Olimpico per mano dei padroni di casa della Francia tutti si chiedono quando Lucas Beltran farà ritorno a Firenze. L'attaccante ha saltato il primo mese di ritiro mettendo in discussione a sua centralità, almeno per il momento, nel reparto offensivo della Fiorentina di Raffaele Palladino. Per questo è fondamentale che, a due settimane dall'inizio del campionato, il nuovo tecnico viola abbia l'attaccante a disposizione il prima possibile.

L'argentino torna subito a Firenze: pronto un programma personalizzato

A quest proposito pochi minuti fa il Pentasport di Radio Bruno ha fatto il punto su di lui, cercando di fare luce su quando farà ritorno al Viola Park. Secondo quanto riportato il classe 2001 arriverà in città questa sera, per poi iniziare il suo personale programma di inserimento da domani: in primis svolgerà le visite mediche di rito, poi si sottoporrà ai test fisici e poi inizierà un percorso personalizzato per farsi trovare a disposizione per la sfida contro il Parma del 17 agosto.