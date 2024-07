Il punto sul mercato: Colpani supera Gudmundsson nelle preferenze della Fiorentina. Si lavora per chiudere Vranckx, qualcosa si muove anche in difesa

L’inizio della settimana coincide anche con l’inizio della stagione della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino: nella giornata di oggi buona parte dei giocatori in rosa, a turno, hanno svolto le consuete visite mediche. E se la squadra si ritrova all’interno del Viola Park, la dirigenza gigliata è totalmente immersa nel calciomercato per completare lo scacchiere in vista del prossimo anno. Il reparto dove servirà lavorare di piu è senza dubbio il centrocampo, con i viola che si stanno movendo su più soluzioni. Entro venerdì dovremo conoscere il destino di Brescianini del Frosinone, che piace molto a Palladino ma è richiesto anche dall’Atalanta. Continuano le trattative per Aster Vranckx del Wolfsburg: la sensazione è che i prossimi giorni i due club protrano trovare un accordo attorno ai 7/8 milioni di euro. Piace molto Thorstvedt, ma per il momento la richiesta del Sassuolo è ritenuta ancora eccessiva: la volontà dei viola è quella di aspettare e vedere quale sarà la strategia del club neroverde. Capitolo Amrabat: il giocatore è ancora in vacanza e molto probabilmente resterà al Manchester United. I Red Devils hanno a disposizione fino al 21 luglio per esercitare il riscatto pattuito la scorsa estate, in caso di mancato riscatto le parti troveranno sicuramente un accordo per lasciare partire

Kean sarà il centravanti titolare. Colpani preferito a Gudmundsson?

Con l’arrivo di Kean, che questa mattina ha svolto e superato le visite mediche, il problema centravanti passa in secondo piano: la Fiorentina è alla finestra per eventuali occasioni, ma è ormai chiaro che il centravanti titolare sarà l’ex Juventus. In questo senso piace molto Dallinga del Tolosa, per il quale però la richiesta economica è veramente eccessiva: 35 milioni adesso sono troppo per le casse viola, considerando sopratutto che prima servirà risolvere i problemi in altri ruoli. Se nei giorni scorsi sembrava essersi riaccesa la trattativa con il Genoa per Albert Gudmundsson, per la quale la Fiorentina è tornata a chiedere informazioni, nelle ultime ore prende quota l’opzione Andrea Colpani: sembra essere lui la richiesta principale di Palladino per la trequarti. Pradè è al lavoro con Galliani per trovare la quadra: la richiesta è di circa 18 milioni, ma il Monza potrebbe aprire ad un prestito con riscatto.

La difesa sarà quella della passata stagione più qualche giovane, a meno che..

La difesa è il reparto che al momento sembrerebbe aver bisogno di un numero minore di innesti, la scelta del nuovo tecnico di schierare la difesa a tre impone alla Fiorentina di trovare almeno un altro profilo da aggiungere al trio Milenkovic-Quarta-Ranieri. Un profilo di esperienza che possa garantire una rotazione ai primi tre: a completare il reparto ci saranno Comuzzo e il rientrante Lucchesi, che saranno valutati in questi giorni da Palladino. Tutto può chiaramente cambiare nel caso in cui la società decida di privarsi di Milenkovic, con il club che ha già sondato i profili di Logan Costa del Tolosa e Vitek dello Sparta Praga. Confermato l’addio a Nicolo Pierozzi: il terzino destro è ufficialmente un nuovo difensore del Palermo. In uscita anche Dalle Mura, vicino al ritorno in Serie B al Cosenza.