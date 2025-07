Il Flamengo si avvicina molto alle richieste della Fiorentina. Scatta l'incontro organizzato per convincere Beltran

Le ultime ore sono state particolarmente intense per Lucas Beltran. L'attaccante si trova in Inghilterra con la Fiorentina ma è in costante contatto con il proprio procuratore.

Questo perché iI Flamengo insiste e si è avvicinato molto alla richiesta di 15 milioni che fa il club viola. Una trattativa in questo momento portata avanti da intermediari.

Manca l'apertura del giocatore

Se Beltran dovesse dare il suo assenso al trasferimento in Brasile la proposta economica verrebbe subito formalizzata alla dirigenza viola. Ma ancora non c'è l'apertura del giocatore che vorrebbe rimanere a giocare in Europa. L'opera di convincimento va avanti.

Incontro diretto organizzato dal Flamengo

Il Flamengo sta lavorando a un'offerta completa e a un progetto che dovrebbe essere presentato entro la fine della settimana in un incontro diretto con il giocatore, se sarà possibile, o al limite con chi lo rappresenta. L'obiettivo è quello di avere in squadra un giocatore che possa fare la prima punta ma anche la seconda in coppia con l'ex viola Pedro.