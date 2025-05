Il giornalista e tifoso viola Massimo Basile, sul proprio profilo Facebook ha commentato la vittoria del Napoli, proseguendo poi in un'analisi che chiama in causa anche il fronte della Fiorentina.

‘È senza passione che non si vince, non senza stadio’

“Non si vince senza passione, non senza stadio. Complimenti al Napoli e felice per i miei amici napoletani, in Italia e a New York. Vedere le immagini dei festeggiamenti di un popolo è sempre bello".

‘Ora conquistiamo la quarta qualificazione alla Fiorentina Cup’

“Quest'anno Scudetto al Napoli e Coppa Italia al Bologna. Non Inter, Milan o Juventus. E adesso tocca a noi: conquistiamo la quarta qualificazione alla Fiorentina Cup, quattro come gli scudetti azzurri, e inondiamo le strade come i napoletani, ebbri di gioia”.