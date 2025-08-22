Un'operazione partita da lontano e il ruolo cruciale di Alessandro Lucci. Nelle prossime ore Piccoli sarà un calciatore della Fiorentina

Dopo la vittoria contro il Polissya la Fiorentina è già proiettata all'esordio in campionato contro il Cagliari, ma questi sono giorni importanti anche sul fronte del mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, entro domani Roberto Piccoli sosterrà le visite mediche, firmerà il contratto e si aggregherà al gruppo di Stefano Pioli che nel frattempo sarà già volato direttamente in Sardegna. Un affare da 25 milioni più 2 di bonus, con il 10% sulla futura rivendita a favore del Cagliari e un contratto fino al 2030.

Un'operazione che parte da lontano

Un'operazione, quella di Piccoli, che parte da lontano. La Fiorentina ne cominciò a parlare col Cagliari a fine giugno, prima ancora che il club sardo esercitasse l'opzione di riscatto. Il suo procuratore, Alessandro Lucci, ha spinto affinché la trattativa andasse in porto, convinto che Firenze fosse la tappa ideale per l'attaccante classe 2001. Un ruolo cruciale dunque quello dell'agente, che mercoledì scorso ha passato la giornata al Viola Park per agevolare l'intesa tra le parti.