Corriere dello Sport-Stadio: Mandragora orienta le scelte di mercato della Fiorentina

Due sono le pagine dedicate alla Fiorentina che troviamo quest'oggi sul Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 14

In apertura: “Viola, il sogno di Sohm ”Voglio la Champions". Altre sue dichiarazioni: “Credo che la mia idea sia la stessa della squadra... Devo fare un altro step e aiutare la Fiorentina a crescere”. Oggi sarà in ritiro in Inghilterra". In taglio basso sul preliminare di Conference: “Lupi e atomici: Polissya o Paksi per il debutto europeo”.

Pagina 15

Sul mercato: “Ora Mandragora orienta le scelte”. Sottotitolo: “Nessun passo avanti sul rinnovo: se parte, la Fiorentina potrebbe dirigersi su Nicolussi Caviglia”. In taglio basso sulla partita di stasera: “Più titolari contro il Nottingham Il progetto tridente alla prova”.