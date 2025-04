In diretta a Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, intervenendo sulla partita giocata dalla squadra di Palladino contro il Parma: “L'ambizione ci porta a dire che, dopo le ultime prestazioni da Napoli in poi, si era nella condizioni di sperare che con Parma, Empoli e Cagliari si potesse fare lo scatto per pensare in grande. La classifica è sempre buona, ma la prima tappa di questo trio di partite non è andata bene. Se dopo tre quarti di campionato fai bene con le grandi ma perdi con le piccole senza creare occasioni e, anzi, rischiando, è preoccupante, soprattutto se ora incontri Cagliari e Empoli. Se entri con la stessa mentalità di ieri e non rischi mai, esci dal campo con i pareggi. Quello visto ieri non lascia ben sperare in vista delle prossime due gare. Ma è una Fiorentina pazzerella, altalenante”

E ancora: “Limiti? Responsabilità? A me non piace fare i paragoni, ma spesso sono necessari. Se in questa squadra vengono meno due giocatori o per ragioni fisiche non danno il massimo o non li hai disponibili, questa squadra fa fatica e perde la sua identità. Guardo anche la partita di giovedì. Con tutti gli 11 titolari questa squadra ha carisma, ma senza qualcuno si perde un po'. Dunque cosa manca? L'anno scorso la squadra era molto più debole di questa, ma il risultato era sempre lo stesso così come l'identità in campo. Italiano portava sempre il risultato. E quest'anno hai solo due titolari del gruppo di lavoro dello scorso anno. E allora serve farsi qualche domanda. Come ha lavorato la società? Per me bene. L'allenatore come sta facendo? Beh, altalenante”.