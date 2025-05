La corsa al sesto posto che varrebbe ancora... Conference League: e la prossima stagione potrebbe servire anche un volo alle Azzorre in pieno Oceano

La corsa disperata della Fiorentina all'Europa avrà, nel caso, quasi certamente il solito sapore insipido della Conference League. Insipido almeno a livello tecnico ma non geografico perché di anno in anno si scoprono realtà sempre più alla periferia del calcio europeo e l'occasione che spetterà ai club che disputeranno la prossima edizione sarà quella di fare un viaggio perfino alle Azzorre. Il Santa Clara infatti ha chiuso ieri il campionato portoghese al quinto posto, guadagnandosi il diritto a giocare in Conference. Si tratta dell'unica rappresentante dell'arcipelago delle Azzorre appunto, in pieno Oceano Atlantico e discretamente lontano dalla costa europea. Un'avventura non da poco.