Benedetto Ferrara: "Il giochismo di Fabregas stende il pochismo di Palladino. La curiosa scelta di annullare Fagioli"

“Il giochismo di Fabregas stende il pochismo di Palladino, che senza il suo bomber si perde in scelte curiose, tipo quella di annullare Fagioli per un bel pezzo di partita avendogli attribuito il ruolo di trequartista e mandandolo in confusione”. Parole e musica, tanto per rimanere in tema sanremese, espresse dal giornalista, Benedetto Ferrara, su La Nazione, in riferimento a quanto visto durante Fiorentina-Como.

E poi Ferrara aggiunge: “La Fiorentina di solito rende al meglio quando deve giocare il suo calcio preistorico con lancione per il centravanti. Ma senza il centravanti come si fa?”.