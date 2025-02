Dopo la sconfitta patita dalla Fiorentina contro il Como, è finito nel mirino l'allenatore viola, Raffaele Palladino.

“Ha sbagliato tutto”

Di lui si occupa anche il giornalista Alberto Polverosi, in un commento pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio: “Ha sbagliato tutto, dall’inizio alla fine. La formazione iniziale: Fagioli seconda punta è un assurdo, un leggero miglioramento si è visto quando è passato a centrocampo; Zaniolo non è un centravanti e infatti l’unico spunto dell’ex atalantino è arrivato quando è partito da destra”.

Cambi disastrosi

Ma non solo: “I cambi poi: Gudmundsson è un fantasma, la sua stagione sta trasformandosi in un caso inspiegabile, è entrato come a San Siro, così molliccio da sembrare indifferente a quanto stava capitando alla sua squadra; più o meno vale lo stesso discorso su Colpani che si è fatto portare via la palla del 2-0”.

L'assurdità del primo gol

E inoltre: “Palladino non ha trovato il modo di rispondere a Fabregas, padrone della situazione avendo prosciugato le risorse dei viola” e la Fiorentina ha “preso il primo gol con un’altra assurdità: su una punizione sulla trequarti erano rimasti come ultimi uomini Mandragora e Cataldi, nessuno dei due dotato di una velocità tale da recuperare lo scatto micidiale di Diao”.