Il commento finale alla stagione l'ha dato anche Enzo Bucchioni, a Radio Bruno, ripartendo da Palladino:

"Uno fortunato come Palladino non l’ho mai visto, la Lazio ha giocato per non andare in Conference perché in 10 contro 11 per tutto il secondo tempo… non ci hanno quasi provato. Al di là di questo, la Fiorentina ha faticato anche in 10 contro 11, ha segnato su autorete, io una roba del genere non la vedevo da 30 anni. Sto con Palladino perché a questo punto bisogna crescere, questa roba qui non mi basta più. Vi immaginate un’altra stagione come questa, dai rigori contro il Puskas in poi. Io ora vorrei rivedere il gioco, la personalità: evidentemente Commisso è come Napoleone: preferisce i generali fortunati a quelli bravi. Io non l’avrei confermato.

Se si fa una rosa più forte, in un calcio dove sono centrali i giocatori, è un altro discorso. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina dominante, finché eravamo in 11 contro 11 si è vista una squadra imbarazzante. Il trend della stagione è questo, se la società è contenta di questo allenatore si vede che hanno parametri di giudizio diversi da quelli che abbiamo noi. Quest’anno non si è visto calcio, se si vuole crescere non ci si può accontentare di quanto visto in questa stagione. Fortunato lo è, ora dimostri di essere da Fiorentina".