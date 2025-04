Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato a Sky Sport da Celje prima della gara di Conference League contro la Fiorentina: "C'è una grande festa per questa partita, il 25% dei cittadini di Celje sono allo stadio. Mi auguro che abbiano una possibilità, ma la Fiorentina è molto molto forte".

“Con Commisso forse ci rivediamo anche quest'anno”

E alla domanda sul suo rapporto con Commisso, dopo anche essere stato all'inaugurazione al Viola Park, risponde: "Rocco è un grande appassionato di calcio, lo vedo sempre nervoso in tribuna, a volte tremo per la sua salute (ride, ndr). L'ho visto per due finali e forse quest'anno lo rivedrò, la Fiorentina è una buona squadra e ha una possibilità".

Sulla nuova formula europea delle competizioni

Ceferin prosegue: "Se la nuova formula europea è stata apprezzata? Da tutti, tranne i soliti critici. Abbiamo reso le competizioni più interessanti, questo sistema con girone unico ha un grande successo. E diamo più spazio alle squadre più piccole, lo si vede già stasera con il Celje che è tra le prime otto di Conference".