Kouame che tegola: Lesionato il crociato. Si prospetta lungo stop

Brutta tegola davvero per Christian Kouame. L'attaccante che la Fiorentina ha prestato all'Empoli si è lesionato il crociato anteriore di un ginocchio.

Per lui non solo stagione finita in anticipo ma si prospetta ora una lunga assenza dai campi, anche se la sosta estiva verrà un po' incontro al giocatore.

E' la seconda volta in carriera che a Kouame capita un incidente del genere, perché si era già rotto il crociato nel novembre del 2019, quando era di proprietà del Genoa.